Pirc Musar në Sarajevë: Rruga e BP-së drejt BE-së është shumë e gjatë

“Brenda BE-së, shpesh nuk është e lehtë të pajtohen interesat e 27 shteteve anëtare. Por, duhet të kujtojmë se politika është arti i të bërit kompromise. Nëse është e vështirë të bëhen kompromise brenda 27 vendeve anëtare dhe kaq shumë interesa të ndryshme, guxoj të them se duhet të jetë më e lehtë për këta tre popuj. I mirëpres konkluzionet e takimit të sotëm të liderëve të partive politike të BeH-së se ata kanë rënë dakord për 90 për qind të çështjeve të hapura. Puna nuk mbaron me kaq, as nga ana juaj dhe as nga ana jonë. Uroj që 21 marsi në Bruksel të jetë një ditë e gëzueshme që BeH-ja dhe Bosnja të bëhen "Ekipi i Evropës" në të ardhmen e afërt, tha Musar.