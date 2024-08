Kroacia: Gjatë gushtit u regjistruan 981 zjarre, mesatarisht 49 në ditë

Këto janë të dhënat e Qendrës Shtetërore të Operacionit të Zjarrfikësve 193, sipas së cilës këtë vit kanë humbur jetën 11 persona, me një rënie prej 26 për qind në krahasim me një vit më parë, ndërsa nga zjarret kanë mbetur të lënduar gjithsej 98 persona, nga të cilët 20 zjarrfikës, që krahasuar me një vit më parë, është një rënie prej 3 për qind.