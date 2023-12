Viti 2024, rritet interesimi për udhëtime nga Aeroporti i Prishtinës

Për vite me radhë, ata kanë pritur para ambasadave të huaja me orë të tëra për të marrë një aprovim ose refuzim vize, qoftë për t'u takuar me familjarët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian (BE), qoftë për punë, shëndetësi, arsim, turizëm a qëllime të tjera.