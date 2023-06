Kroacia pret një rekord të ri turistik

"Çmimet janë shumë më të ulëta se këtu në Austri, por nuk mund të them se është vërtet e lirë të qëndrosh në Kroaci si turist," thotë Henry, i cili po pushon me të dashurën e tij nën hijen e monumentit të Ban Jelaçiqit në sheshin kryesor të qytetit me të njëjtin emër.