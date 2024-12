Kryediplomati i Shqipërisë: Kosova është prioritet Kombëtar.     

“Viti që po lëmë pas ka qenë një vit i suksesshëm për Shqipërinë dhe diplomacinë tonë me hapa të rëndësishëm për integrimin Evropian. Kemi forcuar marrëdhëniet me partnerët tanë strategjikë, kemi rritur angazhimet në organizata ndërkombëtare me nisma rajonale si dhe kemi ngritur më lart mbrojtjen e interesave të shqiptarëve kudo në botë”, u shpreh Hasani.