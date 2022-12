Kryeministri i Maqedonisë së Veriut: Alarmet për bomba vijnë nga jashtë

Ministria e Punëve të Brendshme po vepron me kapacitet të plotë për kërcënimet me bomba, thotë Kovaçevski, duke shtuar se më 5 dhjetor tashmë është ngritur kallëzim penal kundër një të mituri për terrorizëm, i cili ka dërguar kërcënime me bombë në shkolla.