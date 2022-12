Kurti: Heqja e barrikadave nuk mund të përjashtojë viktimat

"Shqetësimi ynë është se heqja e këtyre barrikadave nuk mund të përjashtojë mundësinë e viktimave. Dhe kështu ne duam të jemi sa më të kujdesshëm për t'u siguruar që nuk do të ketë destabilizime dhe se do të ketë paqe dhe siguri relative", tha Kurti për The Guardian.