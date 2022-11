Kurti: Mbi 1.000 qortime për targat serbe, s'ka incidente e as vërejtje

Deri më sot në Kosovë janë shqiptuar 1.012 vërejtje (qortime për targat serbe), njoftoi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, me çka theksoi se gjatë kësaj periudhe nuk është shënuar asnjë incident apo vërejtje.



Në fillim të mbledhjes së Qeverisë së Kosovës, kryeministri Kurti, tha se sundimin e ligjit e kanë përgjegjësi programore, por edhe obligim institucional.



“Ne duam sundim të ligjit, sepse duhet sundim i ligjit. Nuk është zgjedhje, është detyrim. Munges e tij është kërcënim për të gjithë. Me këtë kërcënim po ballafaqohem më së shumti bashkëqytetarët tanë në katër komunat në veri të vendit tone”, tha Kurti.



Presioni dhe sulmet ndaj tyre nga banda e individ kriminel sipas Kurtit janë vetë dëshmia se çka prodhon mungesa e sundimit të ligjit.



“Problemi i tyre nuk janë vendimet tona. As afatet që parashihen në të. 1.012 vërejtje (qortim për targat) janë lëshuar deri sot në mëngjes. Asnjë incident i shënuar dhe asnjë ankesë e regjistruar. Problemi i tyre janë sulmet me bomba, djegiet e veturave dhe shtëpive, trysnitë dhe kërcënimet pa afat nga ata që e kanë problem ligjin. Ata të cilët urdhërojnë braktisjen e institucioneve të Republikës së Kosovës, janë ata ata të cilëve u pëngon ligjëshmëria dhe kushtetushmëria, luftimi i kriminalitetit dhe korrupsionit në vendin tonë”, tha Kurti.



Mes tjerash ai potencoi se qeveria të cilën ai e drejton ëhstë qeveria e përgjegjëshme e të gjithëve, kundër kriminelëve, e përkushtuar për zhvillim, integri, barazim për të gjithë, për respektim të të drejtave të njeriut dhe të pakicave, dhe shërbim të qytetarëve pa dallim dhe pa diskriminim. Ndryshe, ka bërrë thirrje që mos të braktisen institucionet e Kosovës nga pala serbe.