Kurti: Me planin evropian Kosova e Serbia njohin defakto njëra-tjetrën

“Marrëveshja i vendos Kosovën dhe Serbinë si dy entitete të barabarta para së drejtës ndërkombëtare, me integritet territorial të pacenueshëm të të dyjave, marrëdhënie të mira ndërfqinjësore, njohje të plotë të pasaportave dhe simboleve shtetërore në nivelin ndërkombëtar, me referencë të qartë të parimit të kartës së OKB-së për barazinë e plotë sovrane në mes shteteve, ku asnjëra nuk mund të përfaqësojë dhe as të flasë për tjetrën në nivel ndërkombëtar dhe ku Serbia nuk do të kundërshtojë anëtarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare”, tha Kurti.