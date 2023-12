Kuvendi i Shqipërisë i heq mandatin Sali Berishës

“Sot, narkoparlamenti në një akt antikushtetues, antidemokratik, votoi në kundërshtim me çdo procedurë kushtetuese, në kundërshtim me çdo procedurë ligjore, për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tim. Në një mënyrë ose në një tjetër, parlamenti sot vazhdoi veprën që dështoi me datën 9 shtator, dy vjet më parë”, tha Berisha.