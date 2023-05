Linja ajrore nga Sarajeva drejt Tiranës dhe Podgoricës

Nga qershori i këtij viti Sarajeva do të lidhet me linjë ajrore me Podgoricën dhe Tiranën. Negociatat për krijimin e linjave ajrore direkte midis Sarajevës dhe Tiranës, si dhe Sarajevës dhe Podgoricës, përfunduan me sukses pas një angazhimi të përbashkët të Aeroportit Ndërkombëtar të Sarajevës me partnerë nga sektori i turizmit dhe linjës ajrore malazeze Air Montenegro.