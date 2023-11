Mali i Zi shtyn regjistrimin popullsisë për 3 dhjetor

"Kjo shtyrje deri më 3 dhjetor është shumë e rëndësishme, pa kosto shtesë do të arrijmë kohezion social. Çfarë do të ndryshojë rrënjësisht në këto dy, tri ditë - shqetësimi më i madh i partnerëve ndërkombëtarë ishte për polarizimin. Pra, kjo mënyrë e gjithëpërfshirjes dhe zgjatjes së dorës është diçka që ata do ta mirëpresin”, tha Spajiq.



Procesi i regjistrimit të popullsisë në Mal të Zi deri më tani është prolonguar disa herë. Data e fundit kur duhet të fillojë regjistrimi ishte 1 nëntori, por me vendim të autoriteteve malazeze ky operacion statistikor do të nisë tri ditë më vonë.