Maqedoni e Veriut, shënohet Dita Ndërkombëtare e Demokracisë

"Ju keni një zë, idetë tuaja, ëndrrat dhe shqetësimet tuaja kanë rëndësi. Kur ndani atë që mendoni me të tjerët – qoftë në shkollë, në shtëpi apo me miqtë – ju zbatoni demokracinë. Dhe, një ditë do të rriteni dhe do të jeni në gjendje të votoni dhe të merrni vendime më të mëdha për vendin tuaj", tha Hazlett.