Mbahet Panairi i Turizmit Familjar në Orikum të Shqipërisë

Në Orikum u organizua “Panairi i Turizmit Familjar, Ushqimeve dhe Prodhimeve Vendase”. Panairi u organizua nga Aleanca e Grave Këshilltare të Bashkisë së Vlorës, në bashkëpunim me Qendrën për Hapje dhe Dialog (COD) dhe me Forumin e pavarur të vajzave dhe grave të Orikumit, me mbështetjen e Bashkisë Vlorë.