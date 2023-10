Mbi 121 mijë studentë fillojnë vitin e ri akademik në Shqipëri

Së bashku me Ministren Manastirliu kanë uruar bashkëmoshatarët e tyre edhe dy nxënëse të ekselencës që nisin sot universitetin, Anja Xifaj, e cila do të ndjekë studimet për arkitekturë dhe Airin Shestani, e cila do të ndjekë studimet për Inxhinieri Informatike.