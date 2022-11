Mbi 6 milionë ukrainas rikthehen në shtëpi: Sa prej tyre janë në rajon?

Zyrtarët ukrainas u kanë kërkuar qytetarëve që të mos kthehen në shtëpi këtë dimër pasi raketat ruse dhe sulmet me dron shkatërruan deri në 40 për qind të termocentraleve të Ukrainës. Erësira tashmë ka goditur shumë qytete dhe me temperaturat që bien nën zero, ngrohja është bërë një shqetësim i madh për muajt e ardhshëm.