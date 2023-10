Millanoviq: Progresi i Shqipërisë pa reagime të duhura nga BE-ja

“Shqiptarët që jetojnë në Luginën e Preshevës duhet dhe meritojnë të kenë standarde evropiane të trajtimit të tyre. Pasivizimi i adresave është një shqetësim shumë i madh. Ky shqetësim është i lidhur me një urdhër administrativ në lidhje me regjistrimin e popullatës dhe për zgjedhjet për cilën nuk është vetëm që çrregjistrohen shqiptarët, por humbasin çdo të drejtë tjetër të lidhur me trajtimin mjekësor me marrjen e dokumenteve të rëndësishme që atyre ju duhen”, theksoi ai.