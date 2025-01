Ministri Damka: Turqit në Ballkan janë në statusin e pakicës

"Turqit që jetojnë në Ballkan nuk kanë asnjë shtet, pra ne jemi në statusin e pakicës. Ashtu është në Bullgari, ashtu edhe në Kosovë, Maqedoni të Veriut, Trakinë Perëndimore, Rumani. Duhet t'i mbledhim së bashku komunitetin turk në këto vende. Ndoshta pikënisja e parë për këtë është të vendoset duke krijuar një platformë për politikanët turq në Ballkan. Komuniteti turk në Bullgari dhe komuniteti turk në Kosovë, pra politikanët, duhet të njihen mirë njëri-tjetrin dhe t'i njohin mirë problemet e njëri-tjetrit. E njëjta gjë vlen edhe për Trakinë Perëndimore dhe Maqedoninë e Veriut. Nëse e demonstrojmë këtë unitet në Ballkan, do ta kemi shumë më të lehtë të konsultohemi në atdheun tonë dhe të prodhojmë zgjidhje në atdheun tonë. Shpresojmë se do ta fillojmë këtë. Këtë do ta nisim me mbështetjen e atdheut. Ne patjetër do të kemi rezultate të mira", u shpreh Damka.