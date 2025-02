Ministri Hoxha: Kemi vëmendje të shtuar ndaj sigurisë në Shqipëri

"Të garantosh rend dhe siguri publike nuk është e thjeshtë, prandaj Ministria e Brendshme, brenda atributeve të saj ligjore dhe me bindjen se ka gjithmonë vend për përmirësim, ka punuar në shumë drejtime: përmirësimet ligjore; masat e shtuara për parandalimin dhe hetimin e veprave penale; zgjerimin e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë; dhe përqafimin e zhvillimeve më të fundit teknologjike, së bashku me investimet përkatëse për implementimin e tyre", tha Hoxha.