Muzeu "Ron" në Shqipëri, koleksioni unik i mjeteve historike “Retro”

"Ideja është për ta shndërruar në një muze që publiku t'i ‘prekë’ me sy këto mjete dhe duke prekur këto mjete do prekë historinë dhe të shkuarën. Këto mjete në vetvete janë unike dhe kanë vlera dhe konkurrojnë me mjete që janë prodhuar 50 vjet më vonë. Kënaqësinë që më japin mua (dëshiroj) mos ta mbaj vetëm për veten, por ta ndajë dhe me publikun", tregon ai.