Ndihma nga Shqipëria nisen drejt Türkiyes për të prekurit nga tërmeti

Nën koordinimin e Ambasadës turke në Tiranë dhe me mbështetjen e organizatave dhe bizneseve të ndryshme është nisur sot drejt Türkiyes një kamion me ndihma të ndryshme me materiale të mbledhura në Shqipëri për familjet e prekura nga tërmetet shkatërrimtare që ndodhën më 6 shkurt.