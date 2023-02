Në gjashtë qytete të BeH mbahen zgjedhje të parakohshme lokale

Zgjedhjet e parakohshme në Bihaq, Tuzla, Srebrenik dhe Zvornik do të zhvillohen për kryetarë komunalë, ndërsa në Brantunac dhe Vogošća për kryetar të këshilleve komunale. Vendvotimet do të happen në orën 07:00 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00 në mbrëmje.