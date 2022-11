Në këtë ditë, 29 vjet më parë, u rrënua Ura e Vjetër në Mostar

Prishja e Urës së Vjetër filloi njëzet ditë më parë dhe intensivisht më 8 nëntor 1993. Ajo u qëllua nga lartësitë e afërta malore të Planinicës dhe Stotinës me predha me fuqi të madhe shkatërruese. Predha kanë rënë edhe mbi kullat e Tarës dhe Halebinkës, të cilat janë një lloj peshe statike për urën. Rruga me emrin "Kujunxhilluk" është zhdukur plotësisht. Predhat e shembën intensivisht urën pjesë-pjesë për dy ditë rresht. Dhe, më në fund, në orën 10 e 16 minuta të 9 nëntorit, kryevepra e Mimar Hajrudinit u dorëzua. Ai ra në Neretvën e ftohtë.