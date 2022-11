Një e treta e firmave sipërmarrëse në Serbi, në pronësi të grave

“Kështu, nesër, këtu në Odën e Tregtisë do të hapet pazari dyditor i grave sipërmarrëse, eventi final do të jetë më 20 dhjetor, kur do të organizojmë një tryezë të rrumbullakët me temën e zhvillimit dhe përmirësimit të sipërmarrjes femërore në Serbi”, ka thënë Simaniq.