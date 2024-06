Një raund i ri i dialogut Beograd-Prishtinë në nivel të lartë në Bruksel

“Pjesëmarrjen e kanë konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq. Përfaqësuesi i Lartë dhe i dërguari i posaçëm Mirosllav Lajçak do të kenë takime të veçanta me liderët, të cilat do të pasohen nga një takim i përbashkët trepalësh”, thuhet në një deklaratë të Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm (EEAS).