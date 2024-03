Osmani: NATO-ja është fati i Kosovës

Serbia si përfaqësuese e Rusisë në rajonin tonë është e përkushtuar ta kthejë këtë rajon sikur në vitet 90-ta, pasi, së bashku me aleatët e saj, duan të zhbëjnë gjithçka që është arritur së bashku gjatë viteve. Kështu tha Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në konferencën për 25-vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, me temë “Demokracia, të drejtat e njeriut dhe ndërtimi i paqes”, e cila është organizuar nga Universiteti i Prishtinës së bashku me Universitetin e Arkansasit të ShBA-së.