Parku Kombëtar i Prespës në rrezik nga zjarret

“Në çdo rast jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me autoritete, ministrinë e Mbrojtjes, me ministrin posaçërisht, me drejtorinë e agjencisë kombëtare të mbrojtjes civile duke shpresuar që nuk do të jetë e nevojshme të angazhohet mekanizmi europian për ndërhyrje nga ajri, megjithatë nëse një nevojë e tillë do të jetë, kemi marrë mbështetje dhe garanci që të sigurohet edhe ky shërbim në mënyrë që të mbrojmë një nga zonat më të pasura pyjore të qarkut tonë, por edhe të gjithë Shqipërisë”, deklaroi ai.