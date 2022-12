Portet e thata të Prishtinës dhe të Strugës, rëndësia dhe funksioni i tyre

Shqipëria po ndërton një port të madh dhe modern në Durrës, që do të shërbejë si pikë kryesore transporti për Ballkanin Perëndimor. Në mbledhjet e përbashkëta të Qeverisë së Shqipërisë me qeverinë e Kosovës dhe atë të Maqedonisë së Veriut u dakorduan nismat për ngritjen edhe të dy porteve të thata, në Prishtinë e në Strugë, të cilat do të lidhen me Portin e Durrësit.