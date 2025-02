Presidenti Begaj vizitë në Mal të Zi

Begaj ka shtuar më tej se Kosova duhet të vazhdojë me shumë energji dhe dinamizëm procesin e konfirmimit e saj të plotë ndërkombëtar, të integrimit në organizatat rajonale e ndërkombëtare, të avancimit të kërkesës së saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian, të bashkëpunimit institucional me NATO-n, sipas tij, me synim anëtarësimin e saj për të qenë anëtare e NATO-s, si dhe të forcimit të demokracisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Më tej, theksohet se Begaj ka përgëzuar qytetarët e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të qeta dhe të rregullta.