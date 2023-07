Presidenti i Mali të Zi Jakov Millatoviq në Serbi më 9 dhe 10 korrik

Presidenti i ri i Malit të Zi, Jakov Millatoviq, vizitën e parë zyrtare në rajon do t’a nisë nga Serbia.



Gjatë 9 dhe 10 korrik presidenti Millatoviq në Serbi do të takohet me homologun serb Aleksandar Vuçiq dhe kryetarin e Parlamentit Vlladimir Orliq.



Siç kanë njoftuar nga kabineti i presidentit të Malit të Zi, gjatë kësaj vizite Millatoviq do të vendosë kurrorë me lule në lapidarian e Ushtarit të panjohur në Avali dhe para shkollës fillore “Vlladisllav Ribnikar”.



Në nder të presidentit Millatoviq, ambasada e Malit të Zi do të organizojnë pranim solemn në Shtëpinë Malazeze në Beograd. Paraprakisht presidenti Millatoviq kishte kryer vizitë zyrtare në Bruksel dhe NATO.