Prezantohet Strategjia Ndërsektoriale e Drejtësisë në Shqipëri

Dokumenti në fjalë u prezantua nga ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ulsi Manja, i cili në fjalën e tij u shpreh se prezantimi vjen në një moment kyç për rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian (BE), sipas tij, siç është zhvillimi i Konferencës së Dytë Ndërqeveritare me BE-në që do të mbahet më 15 tetor.