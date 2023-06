Probleme identike në mjekësi: A do të mbetet ndokush ta shërojë Ballkanin?

Çdo i dyti qytetar i Serbisë është i kënaqur me shërbimet që merr në institucionet shtetërore shëndetësore dhe çdo i dhjeti mjek në vend planifikon të largohet jashtë vendit në pesë vitet e ardhshme. Këtë e tregon hulumtimi i fundit i Aleancës Kombëtare për Zhvillim Ekonomik Lokal, një shoqatë e pavarur dhe jofitimprurëse e përbërë nga kompani, bashki dhe sektori joqeveritar. Shumica e mjekëve që do të qëndronin në Serbi do të punonin në shëndetësinë shtetërore.