Qeveria do të rrisë numrin e pasagjerëve në aeroportet e RMV-së

Qeveria e Maqedonisë së Veriut me një sërë masash do të rrisë numrin e udhëtarëve në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit gjatë vitit 2025. Me programin e ri që do të fillojë nga 1 janari 2025 dhe do të zgjasë deri më 31 dhjetor 2027, parashihet një shumë vjetore prej 125 milionë denarë ose gjithsej 375 milionë denarë për mbështetje të trafikut ajror, ose një milion euro më shumë se sa ishte planifikuar, njoftoi sot zëvendëskryeministri dhe ministër i Transportit, Aleksandar Nikolloski, i cili shtoi se thirrja për transport ajror të subvencionuar do të shpallet javën e ardhshme.