Rama: Deeskalimi nuk ndodh pa u kthyer në shtëpi 3 policët e Kosovës

Duke folur para mediave kryeministri Rama, shtoi se pardje i ka nisur një letër të dytë, presidentit Macron dhe kancelarit Scholz dhe presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel lidhur për domosdoshmërinë për një shtyrje të re të Francës dhe Gjermanisë si kumbarët e planit franko-gjerman, me mbështetjen e ShBA-së, që ky plan të zbatohet medoemos.



Më 14 qershor në veri të Kosovës, pranë kufirit me Serbisë, sipas autoriteteve kosovare janë rrëmbyer tre policë kufitarë nga njësitë ushtarake të Serbisë. Pas rrëmbimit gjykatat përkatëse në serbi policisëve kosovarë iu shqiptuan masën e paraburgimit me arsyetimin se të njëjtit janë futur në territorin e shtetit serb.