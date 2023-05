Rama: Padrejtësia ndaj UÇK-së dhe Hashimit Thaçit nisi në KE

“Ndjesë për këtë çelje brutalisht jokonvencionale qe mund të duket sikur thyen në copa atë piano ku në mënyrë të mrekullueshme u luajt kënga ‘Ave Maria’ nga mikpritësit tanë, por është tejet shkurajuese të dish që situata shqetësuese ku përfshihet presidenti i Kosovës dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës e pati zanafillën brenda Këshillit të Evropës”, vijoi Rama.



Do të isha fajtor, – vijoi kryeministri,- “po të mbetesha i heshtur e të mos flisja sot këtu e të thosha sa vijon”. “Që Asambleja e Këshillit të Evropës ka detyrimin moral të korigjojë çdo gabim dhe në këtë rast duhet t’i hapë rrugën tërheqjes mbrapsht të raportit që në mënyrë të rreme etiketoi Shqipërinë si bazë për trafikimin e dyshuar të organeve nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës”, vijoi Rama.



Sipas tij, “të refuzosh të përballesh me të vërtetën sot, do ishte më keq se sa të bëhet ky gabim i rëndë 12 vjet më parë ku shumë votuan me sy mbyllur këtë raport të turpshëm në mirëbesim”, shtoi Rama. Sigurisht, vijoi ai, “sot situata ka ndryshuar”. “Rusia nuk është më një anëtare e këtij Këshilli edhe pse numri i rusëve që vazhdojnë të punojnë për Këshillin e Evropës është mjaft mbresëlënës”, shtoi Rama.