Rama: Procesi i Berlinit bashkoi rajonin

Kryeministri Edi Rama e konsideroi sot nga Berlini, një lajm të shkëlqyer nënshkrimin e tri marrëveshjeve në kuadër të Ballkanit Perëndimor, ndërsa e vuri theksin edhe tek lëvizja pa viza për qytetarët e Kosovës.



Në një konferencë të përbashkët për mediet me kancelarin federal të Gjermanisë, Olaf Scholz dhe presidenten e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, kryeministri Rama theksoi se “është shumë e rëndësishme ajo çka nënshkruam sot, nuk mund të mos theksoj se këto marrëveshje ishin tri marrëveshje që i prisnim prej 2-3 vitesh. Kancelari dhe ekipi i tij punuan shumë fort me njerëzit tanë që të bindin gjithkënd që t’i nënshkruajmë”.



“Të gjithë nga rajoni ishin shumë të kënaqur që ishin në Berlin 8 vjet pasi nisi Procesi i Berlinit, pikërisht në këtë ndërtesë. Më duhet të them se Angela Merkel pati të drejtë, sepse në qoftë se sot kemi një rajon të bashkuar në një moment mjaft të ndërlikuar të historisë për të gjithë Europën dhe komunitetin euroatlantik, sekreti publik është Procesi i Berlinit. Kur u mblodhëm për herë të parë nuk ishim takuar me njëri-tjetrin për shekuj, ndërsa tani kjo është ajo çfarë duam të bëjmë”, tha ai.



Shpresoj fort, vijoi Rama, që ajo që u diskutua sot dhe u shënua me kujdes në shënimin e Kancelarit do të shohë ecurinë në samitin tjetër në Tiranë duke nisur nga kriza energjetike, ku ne e ndiejmë që nuk jemi lënë mënjanë, se nuk jemi të vetëm, sepse vetëm disa ditë më parë presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen zhvilloi një turne në Ballkan.



Kryeministri Rama e vuri theksin edhe te lëvizja e lirë e qytetarëve të Kosovës.



“Sigurisht, tingëllon pak e çuditshme apo paksa mënjanuese për popullin e Kosovës që ndërkohë që ata bënë një marrëveshje me kartat e identitetit për të lëvizur lirisht, ata nuk mund të lëvizin lirisht në rajon si të tjerët, kur vjen fjala që ata të lëvizin në BE. Presim me padurim që kjo të zgjidhet sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Rama. Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina janë shtetet e vetme në Ballkanin Perëndimor të cilët për hyrje-dalje kërkojnë viza. Mirëpo, me nënshkrimin e marrëveshjes së sotme në Berlin pritet që kjo pengesë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të të dyja shteteve të menjanohent.