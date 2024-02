Rama-Varhley: Plani i ri i rritjes përshpejton integrimin e rajonit në BE

“Solla shembullin e kostos së transaksioneve financiare. Ne në Shqipëri, por edhe në të gjitha vendet e rajonit kemi shumë njerëz që jetojnë jashtë dhe duke punuar jashtë ata vazhdojnë të ndihmojnë të afërmit e tyre, prindërit e tyre, familjet e tyre në atdhe. Për çdo para që ata dërgojnë kostoja e transaksionit është gjashtë herë më e lartë krahasuar me koston e transaksioneve në para midis shteteve anëtare të BE-së. Plani i ri i rritjes do të na lejojë ta çojmë këtë kosto me të njëjtin nivel me atë të shteteve anëtare. Çka nënkupton se do të kursejmë vetëm me këtë gjysmë miliardi euro. Do të kursehen nga xhepat e qytetarëve tanë dhe do të kursehen nga kostot e bizneseve tona”, tha kryeministri shqiptar, Edi Rama.