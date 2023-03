Ramazani, muaji i dalluar i myslimanëve. Veçoritë dhe ritet fetare

Fundi i Ramazanit shënohet sërish me shikimin e gjysmëhënës së ardhshme, e cila sinjalizon fillimin e Fitër Bajramit, një nga dy festat e mëdha të myslimanëve. Kjo është një kohë festimi, me vizita, bamirësi, dhënie dhuratash dhe shoqërim me familjen dhe miqtë.