Ushqimet tradicionale në sofrën shqiptare në Ramazan

Pitalka me suxhuk në Kosovë



Gjithandej furrave të Ballkanit mund të gjinden pitalka, por jo si ato në Prizren, Gjakovë e Pejë. Interesi për pitalkat e mbushur me suxhuk në parim rritet sidomos gjatë muajit të Ramazanit.



Radhët për të siguaruar pitalka për iftar janë të gjatë gjithandej Kosovës, e posaçërisht në qytet e apostrofuara.



Ndryshe, në mesin e qytetarëve të Kosovës pitalkat njihen edhe si samuna. Krahas suxhukut për pitalkat e mbushur nevojitet vezë dhe djathë i butë.



Paça e Maqedonisë



Në shikim të parë duket si çorbë ose të lë përshtypjen se është ndonjë supë. Mirëpo, paça është e kundërta e këtyre dy ushqimeve. Varësisht prej vendeve dallon edhe përgatitja. Në vende të ndryshme të Shqipërisë dhe Kosovës paça përgatitet me mish.