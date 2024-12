Rreth 350 trupa ushtarake turke të KFOR-it arrijnë në Kosovë

Grupi prej rreth 350 trupave të personelit nga brigada e 65-të e mekanizuar e këmbësorisë turke do të kryejnë një sërë aktivitetesh së bashku me trupat e tjera të KFOR-it dhe do të jenë të angazhuar në përgjigje të çdo zhvillimi përkatës sa i përket situatës së sigurisë në Kosovë.