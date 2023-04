Rrjedhin dokumente sekrete të Pengatonit: Serbia dërgoi armë në Ukrainë

Departamenti i Drejtësisë po heton rrjedhjen, ndërsa Pentagoni po vlerëson dëmin e sigurisë kombëtare të ShBA-së. Ministri serb i Mbrojtjes, Millosh Vuçeviq, së fundmi ka mohuar se ata kanë dërguar armë në Ukrainë apo Rusi. "Serbia nuk i ka shitur dhe as nuk do t'i shesë armë palës ukrainase ose ruse, as vendet që e rrethojnë atë konflikt”, delklaroi Vuçeviq.