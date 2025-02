Sa alokojnë vendet e rajonit për mbrojtjen?

“Ndërsa në dy vitet e mëparshme, edhe pas ndarjeve të reja gjatë vitit, me vendim të qeverisë, nuk arritëm në nivelin 2 për qind të prodhimit të brendshëm bruto, nga fillimi i vitit 2025 buxheti i mbrojtjes do të jetë në nivelin 2 për qind të PBB-së. Kjo do të thotë se me alokime shtesë gjatë gjithë vitit, kjo do të tejkalojë edhe këto 2 për qind të PBB-së, që është standardi i NATO-s nga samiti i Uellsit i mbajtur para një dekade”, tha Kurti.