Sa është numri i të burgosurve në Ballkanin Perëndimor?

Shtetet e Bashkuara kanë mbi 2 milionë të burgosur. Instituti i Londrës erdhi në të dhëna të tilla. Sipas këtyre analizave, ShBA-ja me 2.068.800 të burgosur është e para në botë. Më pas vjen Kina me 1.860.690 dhe Brazili ka 811.707 të burgosur. Në dhjetëshen e parë janë edhe India me 478.600, Rusia me 471.490 dhe Tajlanda me 309.282 të burgosur.