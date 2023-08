Sa pasagjerë kanë aeroportet e vendeve të rajonit?

Për sa i përket numrit të pasagjerëve të transportuar, aeroporti më i ngarkuar në BE në vitin 2022 ishte "Charles de Gaulle" në Paris me 57,5 milionë pasagjerë, i ndjekur nga aeroporti "Schiphol" në Amsterdam me 52,5 milionë dhe "Adolfo Suarez Madrid-Barajas"". me 50,3 milionë.