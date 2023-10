Serbia vendos sistem për kërkimin e fëmijëve të zhdukur

“Të njëjtin informacion do ta merrni me SMS dhe do të njoftohen të gjithë ata që janë në stacionet e autobusëve dhe trenave, do të thotë të gjitha stacionet e autobusëve dhe trenave që kanë mundësi teknike për ta bërë këtë do të publikojnë të njëjtin informacion. Në fazën e parë, do të përfshihet edhe aeroporti “Nikolla Teslla”, i cili në vend të orarit të fluturimeve, do të publikojë informacione për një të mitur të zhdukur”, tha Juriq.