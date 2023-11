Shkaku i motit, Shqipëria pezullon lundrimin e trageteve në det

Sipas DPD-së, në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar përgjatë këtyre datave duke filluar nga ora 12:00 datë 17.11.2023 era do të jetë me drejtimin Jug-Jug-Lindje dhe më pas në drejtimin Veri-Perëndim në forcën deri 6-8bft me shpejtësi ere deri 20-30m/s dhe lartësi dallge deri 1.70-3.50 m.