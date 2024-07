Shkup, "Lufta kundër tregtisë të aseteve kulturore në Ballkanin Perëndimor"

Duke e përshkruar projektin si jashtëzakonisht të rëndësishëm për ta në këtë aspekt, Boz tha: "Kontrabanda e pasurive kulturore është krim transnacional dhe sa më mirë të bashkëpunojnë vendet, aq më mirë e trajtojnë këtë çështje. Prandaj, çdo gjë që do të forcojë bashkëpunimin dhe në këtë mënyrë do të mbrojë asetet tona kulturore që duhet të trashëgojmë në të ardhmen bëhet më e rëndësishme dhe ndoshta edhe më e lehtë përmes këtij bashkëpunimi. Ne jemi sot këtu me UNESCO-n dhe BE-së për ta siguruar këtë", tha ajo.