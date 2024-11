Shkup, Mickoski: Ftojmë investitorët turq të vijnë në numër sa më të madh

“Te kjo qeveri dhe tek unë personalisht shikoni si në një partner që dëshiron të ndihmojë dhe të fitojë bashkë me ju. Ju jeni njerëzit që funksiononi këtu. Ju jeni heronj që siguroni paga për punonjësit që qëndrojnë në këtë vend dhe që ne luftojmë t'i mbajmë këtu. Ne duam t'ju ndihmojmë, natyrisht brenda ligjit dhe Kushtetutës, si dhe do të bëjmë gjithçka që mundemi për t'ju ndihmuar. Le të kemi një partneritet dhe marrëdhënie të ndershme. Investitorët turq janë të mirëseardhur, i ftojmë në një numër sa më të madh që të vijnë, të investojnë këtu, të investojmë së bashku në projekte që janë me rëndësi strategjike”, tha kryeministri Mickoski.