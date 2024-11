Shkup, shënohet Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve

"Siç e dimë, fëmijët më së bukuri, më së miri dhe në mënyrën më efektive mësojnë nëpërmjet lojës. Për këtë shkak neve bashkë me klubin studentor të juridikut këtu pranë Universitetit Ndërkombëtar Ballkanik e kemi përgatitur një aktivitet me poster me të drejtat e fëmijëve. Nëpërmjet ngjyrave ua kemi lexuar fëmijëve të gjitha të drejtat e tyre. Pastaj ata duke e zgjedhur ngjyrën e tyre të preferuar e kanë zgjedhur të drejtën e tyre të preferuar", tha Ramadani.