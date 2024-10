Shkup, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik nis vitin e ri akademik

"Këtu në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik me komunitetin tuaj të larmishëm dhe vizionin ndërkombëtar ju jeni në një pozicion të mirë për të kontribuar në sfidat rajonale dhe globale të sotme, qoftë në fusha si teknologjia, shëndetësia, ekonomia apo shkencat sociale. Dijet dhe aftësitë që do të fitoni këtu do t'iu fuqizojnë për të qenë individë aktivë të ndryshimit", u shpreh zv/ministri i Arsimit dhe i Shkencës, Aliu.